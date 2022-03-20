Краснодар, 20 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за опасности схода лавин объявлено на территории Краснодарского края с 20 по 23 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Лавина

Как уточняется, высокая лавиноопасность сохраняется в горах Краснодарского края, за исключением территории Сочи, выше 1,5 тысячи метров, с 18:00 20 марта до 18:00 23 марта.

Спасатели призывают жителей и гостей Краснодарского края соблюдать меры безопасности: не выходить в горы в снегопад и непогоду, находясь в горах, следить за изменениями погоды, избегать мест возможного схода лавин.