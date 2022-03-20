Москва, 20 марта 2022, 11:42 — REGNUM Минобороны РФ опубликовало видеоролик, на котором запечатлен момент уничтожения бронетанковой техники ВСУ высокоточным ракетным ударом беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
На кадрах видно, как беспилотные авиационные комплексы ВКС РФ нанесли ракетные удары по самоходной артиллерийской батарее 122 мм гаубиц и военной технике ВСУ.
Также войска РФ ликвидировали бронированную технику. В ведомстве уточнили, что удары наносились со средних высот.