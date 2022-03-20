Геленджик, Краснодарский край, 20 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Два человека погибли при обрушении стены строящегося корпуса отеля в Геленджике Краснодарского края 19 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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По предварительным данным, около 14:00 на строительной площадке обрушилась стена третьего этажа строящегося здания. В результате погибли на месте 48-летний и 42-летний разнорабочие, осуществлявшие прокладку силового кабеля в траншею. С травмами в больницу доставлен 36-летний бульдозерист.

По данному факту следственные органы начали проверку, ее ход и результаты взяты на контроль прокуратурой Геленджика.