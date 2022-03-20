Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM В Ростовской области стоимость социального хлеба поднимется не более чем на 10%. Ранее производители хлеба заявляли о росте цены на 15%. Об этом сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Хлеб

«В Ростовской области производится наибольшее количество пшеницы в России, по этому направлению мы лидеры в стране. Так, в прошлом году на Дону произвели более 11 млн тонн пшеницы. Практически вся она хлебопекарного качества. Однако стоимость зерна в хлебе занимает всего 33%, остальное — это ингредиенты, электроэнергия, а также коммунальные услуги, труд пекарей», — пояснил Гончаров.

Гончаров обратил внимание на то, что во втором квартале донским хлебопёкам, которые не допустят повышения цен, перечислят субсидии в размере более 53 млн рублей. Также производителям хлеба из региональной казны предложат субсидии на модернизацию производства — около 144 млн рублей.