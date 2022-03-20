Кашарский район, Ростовская область, , 11:36 — REGNUM Крупнейшее предприятие Ростовской области, занимающее лидирующие позиции по эффективности растениеводства, — группа компаний «Светлый» — приняло решение снизить стоимость социального хлеба на 7 рублей. Как сообщили ИА REGNUM в донском правительстве, теперь формовой хлеб первого сорта в собственной пекарне предприятия стоит 20 рублей.

Хлеб

«Решении о снижении цены на социальный хлеб — наш осознанный выбор. Да, на одной позиции придется поработать без прибыли, но в сложившейся ситуации считаем такой подход единственно правильным», — отметили хлебопёки.

ИА REGNUM сообщало, что ранее донской губернатор Василий Голубев сообщил о рассматриваемом в Ростовской области вопросе о фиксациицен на требующиеся объёмы муки и, как следствие, на хлеб.

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