Кваркенский район, Оренбургская область, 20 марта 2022, 11:35 — REGNUM Прокурор Оренбуржья Руслан Медведев установил личный контроль за уголовным делом об отравлении четверых граждан спиртосодержащей жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Инцидент произошёл в Кваркенском районе. Три человека погибли, ещё одна женщина находится в больнице.
Как сообщало ИА REGNUM, по факту сбыта опасной продукции СКР возбудил уголовное дело. Бизнесмена, продавшего товар, задержали.
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