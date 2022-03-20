Кваркенский район, Оренбургская область, 20 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Прокурор Оренбуржья Руслан Медведев установил личный контроль за уголовным делом об отравлении четверых граждан спиртосодержащей жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ysia.ru Прокуратура

Инцидент произошёл в Кваркенском районе. Три человека погибли, ещё одна женщина находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту сбыта опасной продукции СКР возбудил уголовное дело. Бизнесмена, продавшего товар, задержали.