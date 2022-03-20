Брюссель, 20 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Не менее четырёх человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия возле бельгийского города Ла-Лувьер в провинции Эно. 20 марта об этом сообщает телеканал RTBF.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

Автомобиль въехал в группу из около ста человек, которые собрались для участия в традиционном карнавале. По предварительным данным, погибли 4 человека. Серьёзные ранения получили более 20 человек, общее число пострадавших составляет около 70.

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден выразила сочувствие семьям погибших. Обстоятельства инцидента выясняются.