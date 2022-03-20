Белгород, , 11:28 — REGNUM Один человек пострадал в результате пожара в здании, в котором находится производство декоративных пластиковых изделий, в Белгороде утром 20 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Белгородской области.

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Сообщение о возгорании поступило в 05:03 в нежилом помещении по улице Мирная.

«По прибытии на место было установлено, что пожар произошел в здании по производству декоративных пластиковых изделий. Имеется пострадавший», — уточнили в МЧС.

В 07:25 возгорание локализовали на площади около тысячи квадратных метров, в 10:40 объявлена ликвидация открытого горения.

К ликвидации пожара привлечено 21 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек и семь единиц техники.