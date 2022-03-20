Калуга, 20 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Большегрузный автомобиль с гуманитарной помощью из Калужской области среди первых прибыл в Волноваху по гуманитарным коридорам. Калужане передали жителям ДНР продукты питания и предметы первой необходимости. Об этом 20 марта сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Флаг Калужской области доставили в освобожденную Волноваху

«Флаг Калужской области в освобожденной Волновахе. Как символ поддержки калужанами жителей Донбасса», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, более двух тысяч тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины доставило МЧС России. Только на текущей неделе в Донбасс и ряд регионов Украины было доставлено большегрузными автомобилями около 500 тонн гуманитарной помощи. Грузы формируются в Крыму, Белгородской и Ростовской областях. В состав гуманитарного груза входят продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.