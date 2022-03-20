Донецк, , 11:25 — REGNUM За 30 дней обстрелов со стороны украинских войск (ВСУ) погибли 55 мирных жителей, 301 человек пострадал, сообщили в ДНР.

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При этом представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 1244 обстрела со стороны ВСУ за этот же срок.

Ранее сообщалось, что 20 марта ВСУ обстреляли Донецк из БМ-21 «Град».

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