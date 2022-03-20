Хельсинки, , 11:20 — REGNUM Если Финляндия подаст заявку в НАТО на фоне ситуации с Украиной, то это увеличит риск эскалации в Европе, заявил президент страны Саули Ниинистё.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он считает, что вступление страны в Североатлантический альянс является одним из основных вариантов развития Финляндии как члена ЕС. Второй вариант — углубление оборонного партнерства с США и Швецией, передает Financial Times.

Ниинистё отметил, что присоединение Финляндии к НАТО несет дополнительные риски, и главный из них — эскалация ситуации в Европе.

62% жителей Финляндии поддерживают вступление страны в НАТО, 16% — против, остальные затруднились с ответом.