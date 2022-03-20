Красноярск, , 11:15 — REGNUM Красноярскому краю не грозит гуманитарный кризис. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в торговых сетях сформирован достаточный запас продовольствия.

Магазин «Да!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По словам первого замминистра сельского хозяйства и торговли региона Ирины Паниной, по основным продовольственным товарам сформирован запас на 26 дней торговли. По непродовольственным товарам первой необходимости — предметы личной гигиены, товары для детей и так далее — имеется запас на 37 дней.

«Если останавливаться отдельно на сахаре — это 13 дней, гречка — 29, мука — 40, соль — 35 дней торговли. Этого достаточно, чтобы подъехали очередные партии из ближайших распределительных центров», — добавила замминистра.