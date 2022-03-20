20 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 21:38 — REGNUM Заявление генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина о том, что хотя США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS, но переживать не стоит, ведь у нас есть отечественная альтернативная система ГЛОНАСС, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 20 марта в социальной сети «ВКонтакте».

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"У США закончились идеи санкций, и они решили отключить Россию от GPS. И это в век-то нанотехнологий. Какая дремучая нация», — указывает Людмила А.

Многие пользователи пришли в недоумение от того, что Америка собирается отключить Россию от GPS, от которого отключить нашу страну физически невозможно.

«GPS невозможно отключить, потому что эта система не имеет адресной связи с приемниками. Сама система представляет спутники с излучателями калиброванных сигналов», — отмечает Сергей Р.

Некоторые комментаторы предположили, что GPS может пропасть для пользователей гаджетов американских брендов.

«Судя по всему, речь идёт об аппаратном отключении от GPS. Типа владельцам «айфонов» отключат такую возможность. Причём те же китайские смартфоны как работали, так и продолжат работать», — предполагает Виктор Е.

Часть людей выразила уверенность в том, что отключение от GPS не станет для Российской Федерации какой-то угрозой, ведь у нас есть своя собственная система спутниковой навигации.

Спутник системы ГЛОНАСС Vitaly V. Kuzmin

«И что? У нас есть ГЛОНАСС, а есть ещё китайская Beidou. Как-нибудь обойдёмся», — считает Андрей И.

«Ну мы свою банковскую систему Мир сделали? Сделали. Так что и тут справимся! Тем более у нас и так уже есть ГЛОНАСС. А ещё у нас в стране много крутых айтишников и инженеров, так что выкрутимся и без GPS, если что», — уверена Любовь М.

«А чем это нам грозит? Что, система ГЛОНАСС разве не эффективна? А если эффективна, тогда о чём разговор?» — задаётся вопросом Сергей О.

Ряд пользователей указывает на то, что окончательный переход Российской Федерации с GPS на ГЛОНАСС может выявить преимущества, которая даёт отечественная система по сравнению с западной.

«Да я ГЛОНАСС начал использовать ещё с 2009 года, и то только потому, что жена категорически отказывалась быть штурманом по картам. В целом были погрешности пару раз, но терпимо. С 2009-го много воды утекло и косяки исправлены. А так не так давно, наверное с год, по «Яндекс.Навигатору» тоже выехал в поле и заблудился. Лучший навигатор — а вот тебе и результат. GPS и прочая лабуда. Пришлось ориентироваться по часам и солнцу. Привыкли к комфорту и всё забыли. Отключат, своё вспомним, которое лучше!» — считает Эдуард Я.

Нашлись и те, кто заметили, что все западные санкции, которые применяются против России, в конечном итоге способствуют скорейшему сплочению Российской Федерации и Китая.

«США делают всё, чтобы Китай и Россия сближались. Если Путин разозлится, то он может запретить поставлять Америке российский уран. Тогда они там все околеют, и Байдена на вилы поднимут», — предполагает Юркен Ю.

«У Байдена началась какая-то агония, он не знает, что делать. Это уже на 100% понятно. И фигачит, и фигачит свои бессмысленные санкции, которые скоро его самого накроют», — указывает Татьяна Б.

Напомним, 19 марта генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» о том, что США в рамках санкций рассматривают возможность отключения России от навигационной системы GPS. Рогозин отметил, что, несмотря на такую перспективу, переживать не стоит, ведь у нас есть отечественная альтернативная система ГЛОНАСС.