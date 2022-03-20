Кваркенский район, Оренбургская область, , 11:05 — REGNUM В Оренбуржье задержали бизнесмена, подозреваемого в продаже жителям Кваркенского района смертельно опасного метилового спирта. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет

Nnovgorod.sledcom.ru

Под подозрение попал 47-летний местный житель. С его участием сейчас проводятся следственные действия. В рамках заведённого уголовного дела устанавливаются обстоятельства совершённого преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта метанолом отравились четыре человека. Трое из них скончались, за жизнь 32-летней женщины борются медики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье четыре человека отравились метиловым спиртом