Кваркенский район, Оренбургская область, 20 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Оренбуржье задержали бизнесмена, подозреваемого в продаже жителям Кваркенского района смертельно опасного метилового спирта. Об этом сообщает областное управление СКР.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Под подозрение попал 47-летний местный житель. С его участием сейчас проводятся следственные действия. В рамках заведённого уголовного дела устанавливаются обстоятельства совершённого преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта метанолом отравились четыре человека. Трое из них скончались, за жизнь 32-летней женщины борются медики.