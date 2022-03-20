Донецк, 20 марта 2022, 11:03 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк из БМ-21 «Град». Об этом 20 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:10 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что группировка войск ДНР, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил.
Уничтожено до 25 человек личного состава, 2 танка, 2 БМП и 5 автомобилей повышенной проходимости.
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