Москва, 20 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Действия украинской стороны в отношении русскоговорящих жителей Донбасса имеют признаки геноцида, заявил французский доброволец Эрван Кастель в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Кастель является снайпером, ветераном французской армии. Он вступил в ряды Народной милиции ДНР в качестве добровольца ещё в 2014 году.

В интервью от 19 марта он рассказал, что получает сообщения от друзей в Мариуполе, которые заблокированы в своих домах украинскими радикалами. Доброволец сообщил об одном случае, когда украинские военные сожгли дом женщины, попытавшейся его покинуть.

«Украинская сторона считает, что русские, прорусские и русскоговорящие на Донбассе — это население для уничтожения не в военном смысле, а в смысле геноцида. Это носит характер геноцида», — подчеркнул Эрван Кастель.

Российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Мариуполя. При этом украинские власти не подтверждают ни один из коридоров в сторону России.