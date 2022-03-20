Москва, 20 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Владимира Зеленского запретить деятельность оппозиционных партий на территории Украины.

Duma.gov.ru Дмитрий Медведев

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«Зеленский … разобрался в тонкостях истинного народовластия. Самый демократический президент современной Украины сделал еще один шаг навстречу западным идеалам демократии. Решением Совета по нацобороне и безопасности он полностью запретил любую деятельность оппозиционных партий… Не нужны они такие! Молодцы! Так держать!», — написал он в Telegram-канале.

Он также с сарказмом прокомментировал решение главы минсельхоза ФРГ, призвавшего граждан есть меньше мяса, чтобы победить российское руководство.

«…употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу против Путина», — сказал глава минсельхоза ФРГ. Причем сам он — вегетарианец. Правильно. Пора менять привычки немцев! Долой мясо!», — отметил Медведев.