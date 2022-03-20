Бухарест, , 10:56 — REGNUM Из воинской части в населенном пункте Мамая в уезде Констанца на юго-востоке Румынии неизвестный похитил автоматическое оружие и магазин с 30-ю патронами к нему. Об этом 20 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

По предварительной информации инцидент произошел в ночь на воскресенье, 20 марта, когда неустановленное лицо с ножом напало на часового, охранявшего склад. В итоге солдат получил тяжелое ранение, нападавшему удалось скрыться.

Ведется следствие. К соответствующим мероприятиям подключены полиция, жандармерия и подразделения румынского Министерства обороны.