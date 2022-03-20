Кваркенский район, Оренбургская область, 20 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области четыре человека отравились метиловым спиртом. Об этом сообщает областное управление СКР.

Zen.yandex.ru Спирт

Алкоголь они употребили 19 марта в селе Зеленодольск Кваркенского района. 63-летняя женщина скончалась в тот же день, а граждане 67 и 35 лет — в больнице 20 марта. За жизнь 32-летней женщины сейчас борются врачи.

По факту сбыта опасной продукции возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже установлен и задержан.