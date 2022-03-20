Москва, 20 марта, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на очередную ошибку президента Украины Владимира Зеленского.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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»Киев запретил деятельность 11 политических партий Украины. Обычная для киевских властей практика затыкания рта неугодным. Так, без суда, можно объявлять врагами каждого, кто говорит о произволе режима, взявшего в заложники украинский народ», — отметил он в Telegram-канале.

«Европа, в свою очередь, как всегда закрывает глаза, занимает страусиную позицию. Впрочем, ничего нового. Правильно мы вышли из Совета Европы. Какой смысл в этой организации, если она не выполняет основной своей задачи, стоит в стороне, наблюдая за очевидными нарушениями прав граждан Украины?» — добавил он.

«Зеленский, будучи прежде всего шоуменом и актером, допустил очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещённых партий есть парламентские. Ему необходимо было встречаться с ними, вести диалог. Он не захотел. Как, впрочем, не захотел диалога с ЛНР и ДНР, предпочтя этому войну», — заключил он.