20 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Мазурицкий, , 11:28 — REGNUM 18 марта 2022 г. ИА REGNUM опубликовало заметку главного редактора Модеста Колерова «Что надо делать сегодня для распространения русской книги в мире?» Действительно, нынешние события затронули не только экономику, но и все сферы нашей привычной жизни: искусство, спорт, образование, науку, культуру, в том числе книжное и библиотечное дело. И от того, насколько нам удастся преодолеть блокаду, которую устроили наши бывшие «партнёры», зависит настоящее и будущее нашей страны. Надо прийти к общему пониманию того, что нынешняя ситуация даёт нам шанс измениться, и его нельзя опускать.

Шевандропова Ирина. В сельской библиотеке. 1954

Каждый социальный институт общества должен выработать свою стратегию действий в это сложное время. Совсем недавно, выступая на страницах REGNUM о прекращении переформатирования библиотек в культурно-досуговые центры, обозначал тезис, что библиотеки — стратегический ресурс государства, нынешнее время обязывает библиотеки стать мобилизационным ресурсом. Таким же мобилизационным ресурсом должна стать и книга.

Полностью разделяю позицию Модеста Колерова, заключающуюся в том, что «…глобальные конфликты часто способствуют пересмотру прежних подходов и решений». В данном случае речь идёт о недооценке стратегического значения книг и книжной торговли. По сути дела в небольшой заметке предлагается алгоритм действий по использованию книг и книжной торговли в поддержке русского мира за границами территории нашего государства и продвижению нашей отечественной книги за рубежом.

К сожалению, успехи России в этом отношении весьма незначительны, особенно в распространении отечественной книжной культуры.

Жилинский Дмитрий. Желтый букет

Наряду с этим надо ясно понимать, что успешность этой деятельности во многом зависит от того, насколько мы будем осведомлены о жизни русскоязычного населения за границей. Это вызывает необходимость приобретения и комплектования отечественных библиотек книгами, журналами и газетами на русском языке, выходящими в различных странах.

Всё, о чём говорит автор публикации, обусловлено его тревогой, связанной с тем, что, безотносительно происходящих ныне событий, человечество находится в зоне риска утраты традиционных культурных ценностей. В данном случае книга рассматривается как гарант одной из составляющих основы национальной безопасности — книжной культуры.

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