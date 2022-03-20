Артур Савин, 20 марта 2022, 11:16 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что санкции, введённые против российских бизнесменов, сняты не будут, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Неизвестный автор. Портрет Пьера Мушерона с семьей (фрагмент). 1563
Неизвестный автор. Портрет Пьера Мушерона с семьей (фрагмент). 1563

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"Ой, какая печаль для русского народа! Как мы жить-то будем?» — издевается Мария М.

Многие пользователи были крайне удивлены тем, что британский МИД лезет во внутреннюю политику страны и начинает самостоятельно решать, какому бизнесу можно работать, а какой можно притеснять даже без решения суда.

«Суды? Международное право? Демократические принципы? Тьфу, какая гадость! Мы же британцы! Для нас никакие законы не писаны», — пишет Михаил С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Великобритания попросту растоптала международное право и свои же собственные суды. Граждане считают, что остров постепенно превращается в рассадник несправедливости и тоталитаризма.

«А ничего, что подобные слова звучат вне судебного заключения? Всё-таки глава МИД — не судья, почему она утверждает, что обвиняемый виновен, до вынесения решения соответствующего органа? Если наших олигархов, к примеру, признают невиновными, то какое право она имеет не снимать с них санкции? На каком основании она это делает? По своему личному усмотрению? Добро пожаловать в тоталитарную Великобританию. Оруэлл предвидел», — поделился своим мнением Николай В.

Лиз Трасс
Лиз Трасс
Policy Exchange

Часть людей тем не менее не переживает по данному поводу, потому что российские олигархи, оказавшиеся под британскими санкциями, сами виноваты в том положении, в которое они попали.

«Сколько же больных людей среди великобританской власти!» — отметила Надежда К.

«Триста лет Лондон служил убежищем беглым проворовавшимся банкирам, мошенникам, пиратам, аферистам со всего света и их наворованным капиталам — на том и процветал и горя не знал! То ли будет сейчас, не придется ли нашим олигархам жить на свои кровные, трудовые?!» — задаётся вопросом Виктор Ч.

«А мы справимся с этим недугом. Ничего страшного. Ведь В. В. Путин призывал этих горе-бизнесменов ещё в 2015 году, а потом и в 2018 году, и даже в этом 2022 году, чтобы те быстро возвращали свои капиталы в Россию — их амнистируют. Теперь пусть кусают локти», — пишет Иван Г.

Ряд пользователей указывает на то, что российские крупные предприниматели могли бы работать на Россию, но своим предательством они предопределили свою судьбу.

«Нечего развивать бизнес в чужой стране, когда у тебя есть великая страна. Россия предупреждала олигархов, а теперь спасение утопающих — дело самих утопающих», — считает Marina P.

«Надеемся, что этот факт будет поучительным примером для тех, кто свои деньги — активы держал в Великобритании! Нечего было кормить чужих, будучи тем, кто свои миллиарды сколотил в России», — указывает Марина П.

Нашлись и те, кто переживают за «русских», которые остались за границей и против которых могут развернуться репрессии.

«А родственники вельмож наших вернулись домой из-за бугра? Или их тоже, как активы, под запретом отныне?» — интересуется Олег В.

Напомним, 19 марта министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в интервью газете The Times о том, что санкции, введённые против российских бизнесменов, не снимут. По её словам, это связано с тем, что представители бизнеса из России, проживающие на территории Британии, позволили российскому президенту Владимир Путину «делать то, что он делает».