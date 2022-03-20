Черногорск, Хакасия, 20 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В городе Черногорск в Хакасии выявлены нарушения закона в сфере охраны атмосферного воздуха. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Наталия Судец Небо над степью

Как установили сотрудники ведомства, руководство компании «Завод железобетонных конструкций — 1» не провело мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ, несмотря на предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

«В министерство природных ресурсов и экологии Республики Хакасия не представлен отчет о проведении мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий», — добавили в ведомстве.

В связи с этим предприятию внесено представление, а также вынесено постановление о возбуждении административного дела.

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