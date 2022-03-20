Москва, 20 марта, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Группировка войск ДНР, развивая наступление, взяла под полный контроль населенный пункт Степное и преследует отступающие подразделения 53-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено до 25 человек личного состава, 2 танка, 2 БМП и 5 автомобилей повышенной проходимости. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com Игорь Конашенков

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На направлении Новоселовка Вторая — подразделения Донецкой Республики продвинулись на глубину до трех километров, пересекли дорогу Каменка — Верхнеторецкое, и ведут бой с первым парашютно-десантным батальоном 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил.

В течение ночи взята под контроль большая часть населенного пункта Верхнеторецкое, где ведутся бои со вторым батальоном этой же бригады.

Всего на данном направлении за ночь уничтожено до 40 человек личного состава, 5 бронетранспортеров и 4 автомобиля повышенной проходимости. Наступательные действия продолжаются.