Москва, 20 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Всего с начала проведения военной спецоперации на Украине уничтожены 207 беспилотных летательных аппаратов. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Кроме того, уничтожены 1467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники.

За минувшую ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины. Среди них: 3 командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего, а также 52 места скопления боевой техники.