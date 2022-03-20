Ростов-на-Дону, , 10:41 — REGNUM В марте муниципальные образования Ростовской области получат 3 млрд рублей, предназначенные для оказания социальной поддержки населения. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

В социальной сфере Ростовская область будет выполнять все взятые обязательства, отметил глава региона. Для осуществления социальных выплат местные бюджеты получат более 3 млрд рублей. Рисков невыполнения социальных обязательств нет, заверил Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в Ростовской области на выплаты малоимущим семьям было выделено почти 75 млн рублей. Средства предназначены для оказания в марте адресной социальной помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский губернатор выделил 75 млн рублей малоимущим семьям