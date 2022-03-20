Москва, 20 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе: один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коханое, шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, включая один «Байрактар ТБ-2» в районе Шибенное, а также одна украинская тактическая баллистическая ракета «Точка-У» в районе Чистоводовка севернее населенного пункта Изюм. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

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Огнем артиллерии уничтожены шесть украинских мобильных комплексов РЭБ «Буковель».

Также за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины.