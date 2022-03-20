Тюмень, , 10:37 — REGNUM В Тюменской области общая сумма выручки предпринимателей на рынках и ярмарках региона с использованием кассовой техники выросла в декабре 2021 года по сравнению с ноябрём того же года более чем на 74 млн рублей, или на 35%. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по региону.

На ярмарке «Тюменская весна» Информационный центр правительства Тюменской области

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Более года налоговыми органами Тюменской области проводится контроль за предпринимательской деятельностью на 19 рынках, а также ведётся мониторинг выручки, зафиксированной с применением контрольно-кассовой техники (ККТ) налогоплательщиками, торгующими на рынках и ярмарках региона.

По итогам установлено, что на рынках и ярмарках области деятельность осуществляют более 700 налогоплательщиков в 1043 точках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городах Тюменской области 19 марта прошли ярмарки под единым названием «Тюменская весна». Мероприятия были организованы по поручению главы региона Александра Моора, чтобы свести производителя и покупателя напрямую, без посредника. Данный формат торговли нравится и покупателям, и предпринимателям. Следующие ярмарки пройдут через неделю.

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