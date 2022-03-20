Москва, 20 марта, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Кадры выполнения ночных полётов истребителей Су-35 впервые представлены Минобороны РФ 20 марта. Видео опубликовано на официальной странице Минобороны России в социальной сети «ВКонтакте».

Mil.ru Су-35

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На представленных кадрах демонстрируется применение истребителей Су-35 в ходе специальной военной операции. Первое видео содержит кадры объективного контроля (осмотра перед взлётом), сам взлёт и поражение цели.

Второе видео показывает ночной взлёт и посадку самолётов. В Минобороны подчеркнули, что кадры использования истребителей Су-35 в тёмное время суток публикуются впервые.

Разработка многоцелевого сверхманёвренного истребителя Су-35 была завершена в ОКБ Сухого в 2008 году. Производство этих самолётов запущено в 2009 году, в настоящее время Су-35 является одним из основных истребителей ВВС России.