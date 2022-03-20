Москва, , 10:36 — REGNUM За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

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Среди них: 3 командных пункта, одна установка реактивных систем залпового огня, 2 склада ракетно-артиллерийского вооружения и один склад горючего, а также 52 места скопления боевой техники.

Кроме того, из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе н.п. Константиновка Николаевской области.

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