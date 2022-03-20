Москва, , 10:33 — REGNUM Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Он отметил, что в данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, где базировались иностранные наемники.

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