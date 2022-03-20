Москва, 20 марта 2022, 10:33 — REGNUM Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Он отметил, что в данной базы осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, где базировались иностранные наемники.
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