Военные РФ нанесли удар «Кинжалом» по украинской базе ГСМ
Москва, 20 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Из акватории Каспийского моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также из воздушного пространства над территорией Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов ВСУ в районе населенного пункта Константиновка Николаевской области. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Он отметил, что на данную базу осуществлялись основные поставки топлива для украинской бронетехники в районах боевых действий на юге Украины.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, где базировались иностранные наемники.