Москва, 20 марта 2022, 10:30 — REGNUM Вечером 19 марта и утром 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники.
Также высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта ОВРУЧ Житомирской области.
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