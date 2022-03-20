Москва, 20 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Вечером 19 марта и утром 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Следите за развитием событий в трансляции: «"Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Из акватории Чёрного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники.

Также высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области.