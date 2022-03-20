ВС РФ крылатыми ракетами уничтожили цеха по ремонту бронетехники ВСУ
Москва, 20 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Вечером 19 марта и утром 20 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Следите за развитием событий в трансляции: «"Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Из акватории Чёрного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники.
Также высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области.