Элиста, , 10:28 — REGNUM Верховный суд Калмыкии вынес приговор убийце, который совершил преступления под видом медицинского работника. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурант уголовного дела о незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, разбое, совершённом с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, оружия и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, убийстве, сопряжённом с разбоем, отрицал свою причастность к преступлениям, однако следователи собрали исчерпывающие доказательства его вины.

Следствием и судом установлено, что 29 марта 2021 года 56-летний злоумышленник, одетый в медицинский комбинезон, защитные очки и перчатки, проник в жилой дом с целью ограбления.

«В ходе нападения, используя огнестрельное оружие, он связал хозяйку дома, после чего совершил три выстрела в её сожителя, от полученных телесных повреждений последний скончался на месте. Похитив у потерпевшей 60 тыс. рублей, мужчина скрылся с места преступления», — уточнили в ведомстве.

Присяжные заседатели единодушно признали мужчину виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, а также не заслуживающим снисхождения при назначении ему наказания.

Подсудимому назначено наказание (с учётом непогашенной судимости) в виде 16 лет и шести месяцев колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком два года.

Приговор в законную силу пока не вступил.