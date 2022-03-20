Киев, 20 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ, где базировались прибывшие на Украину иностранные наемники, в районе населенного пункта Овруч Житомирской области. Об этом 20 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Сообщается, что уничтожено более 100 военнослужащих сил специальных операций и иностранных наемников.

Также за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 62 военных объекта Украины.