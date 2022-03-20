Троицкий район, Алтайский край, , 10:25 — REGNUM Во время карабахских и бакинских событий, которые происходили в перестроечные времена, ВладимирКиселёв (ныне пенсионер МВД, житель Алтайского края) принимал активное участие в подавлении антигосударственных и националистических выступлений в городе Шевченко Казахской ССР. Ветеран считает, что фашизм не победить, если не ввести смертную казнь бандеровцам и иностранным наемникам. Его комментарий о спецоперации на Украине цитирует газета «На земле Троицкой».

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«Я слежу за новостями, всегда читаю местную и центральную прессу и давно хотел выразить свое мнение. Начиная с 2014 года, когда случились первые бомбардировки Донецка и Луганска, я переживаю за судьбу жителей этих регионов. Неоднократно посещал их и знаю, что жители Донецка и Луганска в плане ментальности, характера и реакции на происходящее кардинально отличаются от населения того же Львова, как белое от черного. Именно поэтому я стою за Донецк и Луганск с самых первых дней конфликта и хочу как-то помочь жителям самопровозглашенных республик. Я всегда предполагал, еще с советских времен, что Украина рано или поздно станет плацдармом Соединенных Штатов Америки, для того чтобы сделать России плохо.

Решение, которое принял наш президент, я однозначно поддерживаю и одобряю. Я помню, как он наводил порядок на Кавказе и говорил, что террористы будут уничтожаться даже «в сортире». Решительность нашего президента считаю большим плюсом, тем более что с началом операции он не опоздал, и положительный результат заранее известен. Да, есть жертвы, но они все же минимальны, а могли бы быть намного больше, если бы мы опоздали с началом операции.

Если на Донбассе и около Луганска сосредоточена армия Украины численностью более 120 тысяч солдат и офицеров (а это больше, чем армия Паулюса под Сталинградом), то что грозило бы новым республикам? Города и села просто сравняли бы с землей. Я представил себе, как нацисты входят в Донецк и Луганск, с перекошенными от ненависти лицами, как истребляют население (такой зверский опыт у них имеется, мы все об этом знаем), и с этим я как человек смириться просто не могу.

Операция закончится, как я полагаю, полной зачисткой территории, она должна быть доведена до логического завершения, хотя, возможно, продлится долго. Ну, а потом условия будет диктовать наша страна. Мы знаем историю и помним, как до почти 60-х годов прошлого века бандеровцы исподтишка устраивали убийства мирных жителей и вредили, как могли, государству, в этом смысле они беспощадны.

Истреблять людей — не уровень нашей армии, мы гражданских не трогаем. Но я выступаю за то, чтобы ввести смертную казнь бандеровцам и иностранным наемникам, они этого заслуживают. Иначе фашизм не победить. Посмотрите, что стало твориться в европейский странах: если ты русский, значит, ты неполноценный человек, значит, тебя можно уничтожать, и для начала — через средства массовой информации, посредством социальных сетей. А это тоже проявление нацизма.

Что касается экономики, то скажу, что Россия щедра, и помощь именно братскому народу, пострадавшему от неофашистов, будет оказана. Сколько конвоев с гуманитарной помощью уже ушло на Украину — не счесть! Думаю, что Россия поможет восстановить экономику Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, неимоверными, героическими усилиями российская армия ведёт борьбу с геноцидом на Украине. К спецоперации по демилитаризации и денацификации, начатой российским президентом Владимиром Путиным 24 февраля по просьбе руководства ЛНР и ДНР, приковано внимание всего мира.

Ранее о том, что националистов надо давить, сказал предприниматель и депутат районного Совета депутатов Аркадий Аветян (Алтайский край).

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