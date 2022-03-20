Пекин, , 10:22 — REGNUM Крупнейшим поставщиком телекоммуникационного оборудования в мире по итогам 2021 года осталась китайская компания Huawei. Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на данные компании Dell'Oro.

Huawei A4-Nieuws

В прошлом году на долю Huawei пришлось 28,7% доходов от продаж телекоммуникационного оборудования во всём мире. Несмотря на санкции правительства США, Huawei смогла нарастить продажи оборудования на 7% в сравнении с 2020 годом.

Второе место по доходам от продаж телекоммуникационного оборудования в 2021 году заняла шведская компания Ericsson с долей 15%. В список крупнейших поставщиков также вошли Nokia (14,9%), ZTE (10,%), Cisco (5,6%) и Samsung (3,1%).

Глобальный рынок телекоммуникационного оборудования в 2021 году вырос на 7% в годовом исчислении. Общие доходы производителей такого оборудования почти достигли $100 млрд.