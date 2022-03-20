Пермь, 20 марта, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Перми под суд отдали 57-летнего владельца теплохода. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает 20 — марта Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что в акватории реки Кама нелегальный перевозчик за деньги перевозил на судне «Людмила» более 40 пассажиров. При этом техническая безопасность на корабле не была обеспечена. Здоровье и жизни граждан подвергались угрозе, так как при перевозке отсутствовала возможность принять действенные меры к управлению судном и спасению людей.

Экипаж по численности и квалификации не мог обеспечить безопасную перевозку граждан и багажа, также судно не было укомплектовано необходимым количеством спасательных жилетов. Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Перми.

В Уральской транспортной прокуратуре добавили, что судно плыло по экскурсионно-прогулочному маршруту. При этом ещё в 2013 году оно было признано негодным к эксплуатации и затем приказом Камского филиала Российского Речного Регистра снято с учёта. Также у обвиняемого не оказалось документов на теплоход и лицензии на перевозку пассажиров водным транспортом.