Улан-Удэ, 20 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в магазинах столицы Бурятии Улан-Удэ наиболее сильно подорожали сахар-песок и свинина — на 7,11 рублей или 9,5% и на 23,88 рублей или 9,1% соответственно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

На овощную продукцию — картофель, капусту и помидоры — цены в среднем выросли на 7,3%, сыры подорожали на 5,1%. Кроме того, продолжили дорожать вермишель, творог, рыба замороженная, молоко, чёрный чай и так далее. Цены на бензин и дизельное топливо, как отмечается, не изменились.

«Наибольшее снижение цен отмечено на огурцы свежие на 20,69 руб. или 7,6%, морковь на 1,57 руб. или 2,1%», — добавили в мэрии.