Москва, 20 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее предоставлять господдержку в виде субсидий компаниям, которые возьмут на работу молодежь до 30 лет.

Nalog.ru Михаил Мишустин

«Компании и организации, которые в 2022 г. возьмут на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма», — отмечается в сообщении.

Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет — это выпускники колледжей и вузов без опыта работы, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.

«Субсидия будет равна 3 минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, 2-й — через 3 месяца, 3-й — через 6 месяцев», — отмечается в сообщении.

Для получения господдержки работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии.