Донецк , Ростовская область, 20 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Ростовской области области двое детей погибли от отравления угарным газом. Пострадавший мужчина в тяжёлом состоянии госпитализирован.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла в ночь на 19 марта в одном из частных домовладений на улице Нахимова в посёлке Двадцатка, расположенном в трёх километрах от Донецка. Вернувшаяся утром после рабочей смены женщина обнаружила тела своих дочерей в возрасте шести и 14 лет. Супруг находился в бессознательном состоянии, пишет газета «Новость».

Известно, что в доме было печное отопление.