Москва, , 10:13 — REGNUM Непроверенный сервис VPN может собирать платежные данные, сообщили в компании по кибербезопасности Angara Security.

Интернет Rock1997

Если в адресной строке сайте значится https — значит ресурс проверенный (через него можно проводить оплату), если присутствует только аббревиатура http, то сайт через VPN может собирать данные о пользователе.

«Логины, пароли, реквизиты банковских карт. Если при оплате на таком сайте (http) у пользователя будет включен недоверенный VPN, то нужно помнить — трафик будет следовать через сторонние неподконтрольные сервера, в результате платежные данные могут быть получены провайдером VPN. Если сайт использует https, то такой возможности, как правило, нет», — отметили в компании, передает РИА Новости.

Аналитики отмечают, что в первую очередь не стоит доверять бесплатным VPN-сервисам — они получают монетизацию за счет сбора информации о пользователе и перепродаже ее третьим лицам.

А платные VPN с политикой конфиденциальности работают лучше, но могут подвергнуться кибератакам.