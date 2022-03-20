Горно-Алтайск, 20 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Республике Алтай до 2025 года планируют строительство 480 км газопроводов, что позволит обеспечить техническую возможность подключения более 14 тыс. домовладений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В настоящее время, по словам директора филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в регионе Николая Кондратьева, в республике продолжается проектирование 12 объектов в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах. По восьми из них до конца года начнутся поиски подрядчиков.

Тем временем, в регионе продолжаются работы по догазификации домов. В план включено более 1,1 тыс. домовладений в Горно-Алтайске и ряде сёл.

«В «Газпром газораспределение Томск» принято в работу около 1,3 тыс. заявок, заключено 1,1 тыс. договоров на подключение к газовым сетям, до границ земельного участка исполнено 789 заявок, 282 дома подключены к газоснабжению», — отметили в правительстве.