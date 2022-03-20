Курган, 20 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Кургане местный 39-летний житель отдан под суд за убийство и иные преступления. Об этом сообщает областное управление СКР.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Также ему вменяют неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей и растрату. По данным следствия, в сентябре 2021 года гражданин находился у знакомой женщины в гостях. На почве ссоры, которая возникла после совместного употребления спиртного, обвиняемый задушил хозяйку подушкой, а через несколько дней заявил об этом в правоохранительные органы.

В ходе следствия была установлена и причастность обвиняемого к хищению имущества его работодателя. Похищенный электрический инструмент он сдал в ломбард. А с 2013 года этот гражданин не выплачивал алименты на своего несовершеннолетнего ребёнка. Уголовное дело в отношении него уже передано в суд вместе с утверждённым обвинительным заключением.