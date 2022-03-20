Ростов-на-Дону, 20 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Ростовской области в 2022 году «Сад памяти» пополнят около 8,5 тыс. лиственных, хвойных, декоративных и плодовых деревьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Александр Комаров ИА REGNUM Дорога в лесу

Патриотическая акция состоится во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области. На землях лесного фонда планируется высадить более 147 гектаров леса.

Принять участие в патриотической акции может каждый. На месте высадки деревьев имеется посадочный материал и необходимый инвентарь. Высадить деревья можно и на приусадебных участках в рамках акции #СадПамятиДома.

Как сообщало ИА REGNUM, международная акция «Сад памяти» стартовала в Севастополе на мемориальном комплексе «Сапун-гора». Участники акции высаживают деревья в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.