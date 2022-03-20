Донецк, 20 марта 2022, 10:00 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 152 мм. Об этом 20 марта сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:02 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее в результате обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе Донецка была обесточена шахта им. Засядько.
В настоящее время под землей находятся 35 горняков.
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