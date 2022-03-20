Хабаровск, 20 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Международный анимационный фестиваль в Хабаровске пройдёт в сентябре 2022 года. Об этом сообщила руководитель проекта «Анимационный кластер Хабаровского края» Александра Дубовская агентству ТАСС.

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В работе фестиваля примут участие представители стран Азии. В настоящее время организаторы занимаются разработкой формата и программы фестиваля. Мероприятие пройдёт в рамках анимационного кластера Хабаровского края.

Директор хабаровского кинотеатра «Совкино» Светлана Меркулова рассказала, что одной из целей фестиваля станет знакомство отечественных специалистов в области анимации с коллегами из стран Азии. Она добавила, что предварительное согласие на участие в фестивале дали представители Китая и Южной Кореи.

Меркулова отметила, что российскую анимацию на фестивале представят «Шар», «Мельница», «Союзмультфильм» и другие студии. В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы и творческие встречи.